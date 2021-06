Elden Ring, il gameplay trailer svela la data di uscita del gioco di FromSoftware

Elden Ring, il nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki (FromSoftware) e George R.R Martin (Game of Thrones), arriverà il 21 gennaio 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC, come annunciato in occasione della serata inaugurale della Summer Game Fest durante la quale è stato mostrato anche un inedito gameplay trailer.

Presentato sul palco di Xbox all'E3 2019, Elden Ring è un'avventura fantasy RPG in terza persona ambientata in un mondo in cui le insidie si nascondono dietro ogni angolo. I giocatori saranno dunque chiamati ad attraversare scenari mozzafiato a piedi o in sella al proprio destriero, esplorare angusti dedali sotterranei e visitare castelli spettrali e molto altro.

Svela i misteri che si celano dietro il potere dell'Anello ancestrale. Incontra avversari dotati di storie e personalità affascinanti, ciascuno animato da motivazioni differenti per ostacolarti o aiutarti nel tuo viaggio all'interno di un mondo popolato da terribili creature.

A differenza dell'acclamato Sekiro, il nuovo titolo di FromSoftware avrà una componente action più marcata ed stato definito il gioco più ambizioso mai creato dalla nota software house. Il livello di sfida sarà in linea con quanto proposto negli altri prodotti di FromSoftware e, attraverso una una grande varietà di armi, magie e modi per ingaggiare i nemici, i giocatori saranno in grado di trovare un proprio stile di gioco abbinandolo alla migliore strategia possibile per annientare i temibili avversari.