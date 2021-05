Pokémon Diamante Lucente, Perla Splendente e Leggende: ecco le date

I primi ad arrivare - come già confermato - saranno i remake dei giochi di quarta generazione, ovvero Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente , il cui lancio è atteso in tutto il mondo per il prossimo 19 novembre 2021 . Ricordiamo che in questo caso si tratta di due titoli sviluppati da un team esterno a Game Freak, più precisamente da ILCA, nonostante il progetto sia sempre stato sotto la supervisione di Junichi Masuda.

Assieme alla data dei remake, The Pokémon Company ha anche ufficializzato quella di Leggende Pokémon: Arceus, il primo titolo della serie ad adottare un approccio open world e a fare un tuffo nel passato di Sinnoh, più precisamente in una sua versione che richiama molto da vicino il Giappone del periodo Meiji.

In questo caso la data di lancio è stata fissata per il 28 gennaio 2022, confermando quindi che quell'early 2022 verrà mantenuto e che il titolo più interessante del trio verrà rilasciato a pochi mesi di distanza dai remake. Su Leggende Pokémon: Arceus ci sono ancora tanti misteri, come ad esempio il fatto se sia presente o meno una qualche forma di multi player online (le funzionalità online non sono ancora confermate neanche per i remake) o se sarà interamente single player, offrendo quindi un'esperienza più simile a quella di titoli come Pokémon Colosseum o XD Gale of Darkness.