Dying Light 2 sarà il protagonista di un evento in diretta su Twitch

Techland ha annunciato che domani (27 maggio) alle 21:00 ora locale svelerà in diretta su Twitch qualcosa di nuovo su Dying Light 2, il secondo capitolo del franchise a tema zombie, rinviato l'anno scorso a tempo indefinito.

Al momento non sono emersi ulteriori dettagli di conseguenza non sappiamo cosa Techland abbia in serbo per i fan del gioco. Non si esclude comunque la pubblicazione di qualche video gameplay e l'annuncio sulla possibile data di lancio.

In Dying Light 2, per chi non lo sapesse, si vestiranno i panni di Aiden Caldwell, un superstite infetto, che dovrà fare tutto il possibile per sopravvivere in un mondo spietato ed estremamente pericoloso. Il secondo episodio del noto franchise, oltre ad una mappa molto vasta, garantirà meccaniche di gioco coinvolgenti e un sistema di scelte/conseguenze che avrà un impatto notevole sul mondo di gioco.

Sono passati 15 anni da quando l'umanità ha perso contro il virus. L'ultimo grande insediamento umano resiste in un mondo spietato e infetto, precipitato in una moderna epoca buia. Di giorno, banditi, gang e superstiti affamati vagano per le strade in cerca di risorse... O di qualcuno a cui sottrarle, anche con la violenza. Di notte, invece, gli infetti spadroneggiano, uscendo dai loro oscuri nascondigli per cibarsi dei vivi.

Si ricorda che nella serata di domani. 27 maggio, è previsto anche un impedibile State of Play dedicato all'atteso Horizon Forbidden West dove saranno mostrati 14 minuti di gameplay inedito girato su PlayStation 5.