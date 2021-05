Fortnite, entrate per 9 miliardi di dollari nei primi due anni

Nel giro dei primi due anni di attività, cioè il 2018 e il 2019, Fortnite ha generato entrate per più di 9 miliardi di dollari: la notizia arriva direttamente dai documenti finanziari che la società ha reso pubblici per via della battaglia legale in corso con Apple sul Fortnite ban.

Una cifra decisamente notevole, anche se non è noto quanto ci abbia effettivamente guadagnato l'azienda americana, dovendo pagare le royalties. Nei documenti sopracitati, la società prevedeva di incassare quasi 3,6 miliardi nel 2020: Epic di solito non fornisce rendiconti finanziari pubblici, ma il CEO Tim Sweeney ha rivelato che le aspettative per l'anno appena trascorso sono state decisamente superate, dato che la società ha incassato 5,1 miliardi di dollari. Un record di incassi e di giocatori:

Sweeney says Epic employs 3200 people, has offices around the world and (this might be new info?) made $5.1bn in gross revenue in 2020. — erin griffith (@eringriffith) May 3, 2021

Le entrate di Fortnite hanno superato di gran lunga qualsiasi altra attività che Epic gestiva all'epoca, visto che la voce "altri giochi" ha incassato 108 milioni di dollari nel 2018 e nel 2019, e l'Unreal Engine ha portato 221 milioni di dollari nello stesso periodo di tempo. Il Game Store, lanciato alla fine del 2018, ha portato in totale 235 milioni di dollari tra il 2018 e il 2019.

Ma nei documenti non si parla solo di finanza: pare che Epic Games avesse intenzione di introdurre in Fortnite le skin di alcuni volti noti, tra cui anche attori e altri personaggi importanti del mondo videoludico, da Samus Aran di Metroid a Katniss Everdeen di The Hunger Games, da The Bride della serie Kill Bill di Quentin Tarantino a John McClane di Die Hard, senza dimenticare Naruto, Lebron James e The Rock. Non è dato sapere se l'idea avrà un seguito o meno.