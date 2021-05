Discord arriverà sulle console PlayStation, concluso accordo con Sony

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha stretto una partnership con Discord, lasciando a bocca asciutta Microsoft le cui intenzione erano quelle di acquisire la nota piattaforma di comunicazione. Jim Ryan di Sony ha infatti annunciato che i team delle due aziende stanno collaborando per collegare il popolare servizio con PlayStation Network al fine di portarlo su console e dispositivi mobili ad inizio 2022.

La piattaforma di comunicazione, che ad oggi conta più di 140 milioni di utenti in tutto il mondo, approderà dunque anche su PlayStation 5. Si precisa che al momento non sono comunque emersi ulteriori dettagli di conseguenza non sappiamo se si tratterà di un'integrazione completa o se solo alcune funzionalità di Discord arriveranno sulle piattaforme di Sony.

Il nostro obiettivo è quello di avvicinare le esperienze Discord e PlayStation su console e mobile a partire dall’inizio del prossimo anno, permettendo ad amici, gruppi e comunità di uscire, divertirsi e comunicare più facilmente mentre si gioca insieme.

Contemporaneamente all'annuncio relativo alla partnership, Jim Ryan ha anche comunicato che il colosso giapponese ha rilevato delle quote di minoranza di Discord.