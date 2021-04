A giugno tornerà l'appuntamento annuale con l'E3, dopo che la manifestazione era stata sospesa lo scorso anno a causa della pandemia. Come già sappiamo, l'edizione 2021 si terrà in forma completamente digitale dal 15 al 17 giugno e permetterà a tutti gli appassionati di poter seguire la manifestazione in prima persona.

Ciò che invece non sapevamo è che l'ESA, l'ente che si occupa di organizzare e gestire l'E3, non ha intenzione di realizzare sessioni extra a pagamento, una eventualità non scontata dal momento che le ultime indiscrezioni emerse negli scorsi giorni avevano lasciato intendere diversamente.

In particolare, la testata VGC ha riportato che, secondo quanto riferito da diverse fonti, l'E3 2021 avrebbe potuto offrire una sorta di pacchetto premium da 35 dollari. Il contenuto di questo pacchetto, stando alle indiscrezioni, avrebbe potuto offrire accesso esclusivo ad alcune demo e contenuti extra dedicati all'evento, creando quindi una differenziazione tra l'offerta gratuita aperta a tutti e quella proposta agli acquirenti del pass.

Quanto riportato da VGC non sembra essere il frutto di un report errato, in quanto la testata conferma di aver ricevuto più di una segnalazione da diverse fonti vicine all'organizzazione. Sembra quindi che l'ESA sia tornata sui suoi passi e abbia deciso di abbandonare l'idea di introdurre una proposta premium, optando per l'accesso completamente gratuito per tutti all'edizione digitale dell'E3 2021.