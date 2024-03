RED è entusiasta di annunciare l'acquisizione da parte di Nikon - si legge sul profilo di Land. L'accordo raggiunto tra Nikon, il fondatore di RED Jim Jannard e il presidente Jarred Land segna una nuova era di innovazione ed eccellenza nel settore della cinematografia professionale.

[...]

I contributi di RED all'industria del cinema gli hanno consentito di guadagnare gli Academy Awards Best Cinematography and Technical Achievement e di essere i prodotti scelti per diverse produzioni hollywoodiane. [...] Questa acquisizione rappresenta una pietra miliare per Nikon, che fonde così il suo ricco patrimonio in termini di imaging per appassionati e professionisti con l'innovativa abilità di RED. Insieme Nikon e RED sono pronte a ridefinire il mercato delle fotocamere digitali professionali, promettendo un futuro entusiasmante in termini di sviluppo prodotto che continuerà a spingere oltre i confini del possibile nella produzione cinematografica e video.