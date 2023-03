Sony presenta la fotocamera per gli ipovedenti: proietta le immagini sulla retina

Sony ha annunciato uno strumento che rende accessibile la fotografia anche a coloro che convivono con disabilità visive . Lo fa attraverso la tecnologia di QD Laser, quindi con il supporto di un'altra azienda giapponese che negli anni ha sviluppato Retissa Neoviewer , dispositivo, in questo caso parte integrante del kit, che riesce a proiettare le immagini direttamente sulla retina del cliente. Un altro bell'esempio dei passi avanti della tecnologia, spesso, come in questo caso, un pelo più immediati e fruibili di quelli - fondamentali - della scienza .

Il che, è banale, non significa (purtroppo) consentire a chiunque, anche a chi è affetto dalle patologie più gravi che causano cecità totale, di "vedere", ma una parte apprezzabile degli ipovedenti che in precedenza non poteva permettersi l'hobby della fotografia attraverso il Sony DSC-HX99 RNV Kit adesso, anzi a breve, potrà abbattere un muro. Il kit è composto dalla fotocamera Sony DSC-HX99 presentata nel 2018 e dall'accessorio Retissa Neoviewer di QD Laser, di fatto un mirino che si serve della tecnologia di proiezione retinica senza messa a fuoco per conseguire un obiettivo che fino a qualche anno fa era utopia.

L'aspetto "a lieto fine" della novità è che Sony ha deciso di sostenere parte dei costi, e a guardare il prezzo non si fatica a crederlo: la DSC-HX99 costa di listino in USA 474,99 dollari, con il kit RNV costa 599,99 dollari. Non conosciamo il costo di Retissa Neoviewer, ma a spanne 125 dollari sembrano pochi per una tecnologia, peraltro nuovissima, che sarà costata parecchio in termini di ricerca e sviluppo.

Purtroppo, almeno in questa fase, l'Europa è tagliata fuori, non avrà l'HX99 RNV kit: sarà disponibile per l'acquisto negli USA "in quantità limitate" tramite il portale Sony a partire dall'estate, e c'è in programma un'iniziativa con le scuole giapponesi e americane che assistono gli ipovedenti. Per il momento niente Europa, probabilmente a causa di un numero limitato di Retissa che QD Laser riesce a fornire. In futuro chissà.