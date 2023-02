Ecco NGC 6872, la galassia a spirale grande 5 volte la Via Lattea | Foto

Un'immagine spettacolare di una enorme galassia a spirale barrata nota come NGC 6872 prodotta dalla "fusione" dei dati di tre telescopi, due dei quali appartenenti alla NASA. È quella che vedete in basso, composta dalle informazioni del Very Large Telescope dello European Southern Observatory, del Galaxy Evolution Explorer e dello Spitzer Space Telescope, entrambi della NASA.

L'immagine emersa nei giorni scorsi ritrae la NGC 6872 che ha un diametro da punta a punta di 522mila anni luce, cioè oltre cinque volte più grande della Via Lattea. Individuata per la prima volta una decina di anni fa, si ritiene che si tratti della galassia a spirale più imponente mai scoperta dall'essere umano, e nonostante quindi negli ultimi anni l'elenco delle scoperte si sia ampliato di parecchio il primato è ancora della NGC 6872.