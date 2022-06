Blackmagic lancia la Pocket Cinema Camera 6K G2 con schermo inclinabile

Blackmaginc Design ha presentato la Pocket Cinema Camera 6K G2, la seconda generazione della videocamera compatta con risoluzione 6K. Il nuovo modello, che va ad affiancarsi alla Pocket Cinema Camera 6K Pro, integra varie caratteristiche derivate proprio dalla versione più evoluta, a cominciare dal corpo macchina praticamente identico. L'utilizzo dello stesso chassis permette di montare sulla G2 il Pocket Cinema Camera Pro EVF, il mirino elettronico OLED opzionale da 1280 x 960 pixel. La G2 misura 180 (L) x 123 (A) x 112 (P) millimetri e pesa 1,2 chilogrammi. A differenza della Pro non offre i filtri ND integrati. Il sensore Super 35 (23,10 x 12,99 millimetri) ha una risoluzione di 6144 x 3456 pixel e dispone di 13 stop di gamma dinamica. Come sulla prima generazione troviamo l'attacco per obiettivi EF e il doppio ISO nativo, 400 e 3.200 con la possibilità di arrivare fino a ISO 25.600. L'impugnatura mette a portata di mano i controlli per la registrazione, ISO, bilanciamento del bianco e angolo dell'otturatore. Pur trattandosi di fatto di una videocamera, non manca la possibilità di catturare immagini da 21,2 megapixel.

Le risoluzioni selezionabili e il relativo frame rate sono i seguenti: 6144 x 3456 (6K) fino a 50 fps

6144 x 2560 (6K 2,4:1) fino a 60 fps

5744 x 3024 (5,7K 17:9) fino a 60 fps

4096 x 2160 (4K DCI) fino a 60 fps

3840 x 2160 (Ultra HD) fino a 60 fps

3728 x 3104 (3,7K 6:5 anamorfico) fino a 60 fps

2868 x 1512 (2,8K 17:9) fino a 120 fps

1920 x 1080 (Full HD) fino a 120 fps Lo schermo sul retro è cambiato: è sempre un touchscreen da 5" con risoluzione Full HD pixel ma è ora inclinabile verso l'alto e verso il basso, come quello della 6K Pro. Il picco di luminanza non raggiunge però gli stessi livelli (1.500 cd/m² - nit). Tutte le funzioni fanno capo al Blackmagic OS, il sistema operativo proprietario che si gestisce tramite il touchscreen; si possono ovviamente regolare parametri come messa a fuoco, esposizione o intervenire su voci più complesse come 3D LUT, HDR, inserimento dei metadati, timecode e le impostazioni per il Blackmagic RAW.

Per registrare video si possono utilizzare schede CFast 2.0, SD (lo slot è compatibile UHS-II) oppure ricorrere a supporti esterni collegati alla porta USB-C 3.1 Gen 1. Quest'ultima supporta i formati ExFAT o HFS+. I codec supportati sono Blackmagic RAW e ProRes: Blackmagic RAW, bitrate costante 3:1

Blackmagic RAW, bitrate costante 5:1

Blackmagic RAW, bitrate costante 8:1

Blackmagic RAW, bitrate costante 12:1

Blackmagic RAW, qualità costante Q0

Blackmagic RAW, qualità costante Q1

Blackmagic RAW, qualità costante Q3

Blackmagic RAW, qualità costante Q5

ProRes422 HQ QuickTime

ProRes422 QuickTime

ProRes422 LT QuickTime

ProRes422 Proxy QuickTime Pocket Cinema Camera 6K G2 si avvale della stessa batteria NP-F570 presente nel modello Pro, accreditata di una durata superiore ala LP-E6 presente nella prima generazione. Blackmagic Design dichiara una durata di circa 60 minuti registrando in RAW 6K a 24 fps su schede CFast 2.0 e con luminosità dello schermo al 50%. La ricarica si può effettuare anche tramite la USB-C. La videocamera è provvista di un sistema di alimentazione DC a 12 V capace di fornire energia alla G2 mentre ricarica la batteria. L'autonomia si può prolungare ulteriormente acquistando il Battery Pro Grip opzionale, capace di contenere 2 batterie per un totale di 3 ore di ripresa.

Le connessioni disponibili includono un ingresso microfono e un'uscita cuffie su jack da 3,5 millimetri, un'uscita HDMI standard, le già citate USB-C e la porta per l'alimentatore e infine gli ingressi audio XLR. La scienza del colore di quinta generazione è la stessa che Blackmagic Design utilizza sulla URSA Mini Pro 12K. In dotazione viene fornita la versione completa di DaVinci Resolve Studio, il software utilizzato per effettuare il color grading di film, serie TV e spot pubblicitari. Grant Petty, AD di Blackmagic Design, ha dichiarato: Dopo il lancio di Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, gli utenti ci hanno chiesto di aggiungere altre funzioni al modello 6K. Siamo riusciti a ottimizzare l’efficienza produttiva e pertanto ora possiamo lanciare questo nuovo modello 6K caratterizzato da un touchscreen LCD regolabile, batteria a lunga durata, compatibilità con il viewfinder OLED opzionale e menù aggiornati. Siamo felicissimi di aggiungere queste funzioni tanto apprezzate dagli utenti!

La Pocket Cinema Camera 6K G2 viene proposta al prezzo di 1.925 euro più IVA. A seguire il riepilogo delle principali caratteristiche: Corpo in composto di fibra di carbonio e policarbonato

Sensore da 6144 x 3456 pixel con 13 stop di gamma dinamica e doppio ISO nativo fino a 25600

Compatibile con una vasta gamma di obiettivi EF

Formati di file aperti compatibili con i comuni software

Schermo LCD regolabile

Scienza del colore Blackmagic di quinta generazione

Compatibile con Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro EVF (opzionale)

Ingressi XLR mini professionali con alimentazione phantom 48 volt

Batteria NP-F570 con maggiore autonomia

Compatibile con Blackmagic Pocket Camera Battery Pro Grip (opzionale)

Include la versione completa di DaVinci Resolve Studio per la post-produzione.