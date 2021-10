Blue Origin: il capitano Kirk andrà nello spazio | Live del lancio dalle 15:45

Questo pomeriggio si terrà un nuovo lancio di Blue Origin e l'occasione è davvero imperdibile, considerando che tra i membri dell'equipaggio ci sarà l'ex attore William Shatner, niente meno che il capitano Kirk della serie Star Trek. Una carriera segnata dal tema del cosmo e ora la possibilità - all'età di 90 anni - di poterlo raggiungere realmente, aggiudicandosi il titolo di umano più anziano mai andato nello spazio dopo che questo era stato agguantato solo questa estate dall'ottantaduenne Wally Funky.

Ovviamente noi seguiremo l'evento in diretta sul nostro canale Twitch a partire dalle 15:45, dove commenteremo i momenti precedenti al lancio - rinviato alle 16:00 - e quelli immediatamente successivi al rientro.