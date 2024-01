Withings BeamO al CES 2024: è il coltellino svizzero smart della salute | Prezzo

Un piccolo dispositivo smart da tenere in casa per monitorare in autonomia alcuni dei parametri vitali che in genere vengono controllati in ospedale o da un medico. È l'ultima innovazione di Withings, azienda che gli appassionati di tecnologia conoscono bene per le bilance smart di fascia alta, o per gli altri dispositivi che monitorano la salute, il sonno o le condizioni in casa. Il nuovo gadget presentato al CES 2024 in corso a Las Vegas si chiama BeamO, e volendo sintetizzare al massimo è un multiscopio. Withings promette che usando BeamO ci si può fare un check up completo in appena un minuto. Il dispositivo consente di: misurare la temperatura corporea BeamO, accostato alla fronte, individua l'arteria temporale e la utilizza per avere la stima più precisa possibile della temperatura corporea

ascoltare cuore e polmoni fa il lavoro di uno stetoscopio digitale

eseguire un elettrocardiogramma (ECG) di livello medico per rilevare possibili problemi cardiovascolari come la fibrillazione atriale

(ECG) di livello medico misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) dà informazioni sullo stato del sistema respiratorio.

nel sangue (SpO2)

Tre su quattro sono analisi che gli smartwatch più avanzati consentono già di eseguire, ma un dispositivo ben più grande e pensato per fare esclusivamente questo come BeamO dovrebbe offrire un grado di precisione - e di riflesso di attendibilità dei numeri - abbastanza superiore.

Chi vedesse BeamO per la prima volta senza sapere cos'è potrebbe scambiarlo per un telecomando. La forma è quella, le dimensioni pure (è più piccolo di uno smartphone), solo che ai due estremi ci sono il termometro contactless e lo stetoscopio digitale, mentre di fianco le piastre che emettono gli impulsi elettrici per eseguire l'ECG. Una di queste integra il sensore per la rilevazione dell'SpO2. L'azienda spiega orgogliosamente che il suo è il primo dispositivo al mondo a poter monitorare 4 parametri vitali, anche se si attendono la marcatura CE, l'approvazione dell'FDA, l'ente USA che si occupa di regolamentare e approvare i prodotti farmaceutici, e la conformità ad alcuni regolamenti sanitari europei.

A presentare gli esiti delle "analisi" e a offrire uno storico delle misurazioni c'è l'app di Withings, caratterizzata da un'interfaccia ordinata e intuitiva che chi usa un prodotto dell'azienda conosce già. L'app permette di condividere i parametri con il proprio medico o uno specialista: nessun professionista diagnosticherà mai nulla a distanza con un dispositivo senza dubbio preciso come BeamO, il quale invece può essere d'aiuto per andare dal medico quando è realmente necessario o magari per modificare lievemente da remoto una terapia a un paziente che si conosce bene.

Withings ha previsto un software che consente ai medici di avere a loro volta un'interfaccia riepilogativa delle misurazioni fatte dal paziente, tramite videochiamata può anche verificare le modalità di esecuzione dei test con BeamO, così da correggere eventuali errori di posizionamento. Il dispositivo può gestire fino a 8 persone della stessa famiglia, memorizzando i dati di ciascuno. La batteria è decisamente a lunga durata, Withings dichiara che una carica completa dura fino a 8 mesi e comunque la ricarica è molto semplice, basta connetterlo a un caricabatterie con il cavo USB-C in dotazione. La connessione allo smartphone può avvenire sia tramite Wi-Fi che via Bluetooth, Withings consiglia il primo per stabilità e velocità della connessione.

WITHINGS BEAMO, DISPONIBILITÀ E PREZZO

Difficile dire quando Withings BeamO arriverà sul mercato, la previsione ufficiale è l'estate 2024 ma è un "se tutto andrà bene", ovvero se i via libera da parte degli enti arriveranno e lo faranno nei tempi previsti. Almeno il prezzo però è già stabilito: 249,95 euro di listino in Europa, una richiesta che appare corretta alla luce delle potenzialità e delle esigenze della nicchia di pubblico a cui si rivolge.