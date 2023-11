AI Safety Summit, a Londra il primo summit globale dedicato all'intelligenza artificiale

Proseguono i lavori dell'AI Safety Summit, l'evento di due giorni incentrato sull'intelligenza artificiale che coinvolge 29 Paesi chiamati a raccolta dal premier britannico Rishi Sunak. L'obiettivo è delineare una strategia comune per garantire che lo sviluppo delle tecnologie AI avvenga in sicurezza, sfruttandone le molte opportunità, ma limitando i rischi e considerando gli effetti sul tessuto sociale. Questa dichiarazione di intenti si è sostanziata in un documento firmato all'unanimità dai partecipanti all'evento.

La Dichiarazione di Bletchey - questo il nome dello storico accordo firmato proprio nel centro di decrittazione londinese che ha svolto un ruolo chiave nella vittoria degli Alleati della Seconda guerra mondiale ed è oggi un museo - ha come principale obiettivo la collaborazione tra i paesi coinvolti per identificare i pericoli di interesse comune in merito all'intelligenza artificiale e per sviluppare politiche che permettano di garantire la sicurezza di fronte a tali rischi.

La dichiarazione, come anticipato, è stata sottoscritta da tutti i paesi coinvolti e quindi da: Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Emirati Arabi, Francia, Filippine, Germania, Giappone, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Kenya, Nigeria, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Turchia, Ucraina e Unione Europea.



Per la prima volta la Cina accetta di collaborare con gli Stati Uniti e con l'Unione Europea per quanto concerne l'intelligenza artificiale, superando almeno in questo caso l'ostacolo di rapporti che si sono fatti sempre più tesi sia sul piano commerciale, laddove pesano le restrizioni USA per quanto riguarda l'hardware specializzato per l'intelligenza artificiale, sia su quello geopolitico, a causa delle tensioni relative a Taiwan e Ucraina.



Ma pur firmando l'accordo e dichiarando apertamente il supporto della Cina alla creazione di "una governance per l'AI in funzione del miglioramento di tutta l'umanità", il viceministro cinese della scienza e della tecnologia, Wu Zhaohui, ha parlato del diritto di tutti i Paesi di sviluppare e utilizzare queste tecnologie, in probabile riferimento proprio alle restrizioni USA.



Tra le altre voci di spicco del summit ci sono anche quella della vicepresidente americana Kamala Harris, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del tycoon tecnologico Elon Musk, dello scienziato informatico di spicco cinese Andrew Yao e, per la giornata di oggi, anche del presidente del consiglio Giorgia Meloni. Ed è solo il primo appuntamento al quale, come ha annunciato il ministro britannico per il digitale Michelle Donelan, ne seguiranno altri due: uno tra sei mesi in Corea del Sud e uno tra 12 mesi in Francia.