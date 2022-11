Black Friday 2022, le previsioni: giovani meno da spendere, 50enni stanziano di più

A pochi giorni dal Black Friday, giornata di sconti e offerte speciali che cade dopo il Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti, quest'anno venerdì 25 novembre, Idealo comunica i risultati della sua indagine sulle previsioni di spesa. Se l'anno scorso il settore era in allarme per la crisi dei chip, quest'anno il panorama globale è molto più incerto a causa della guerra in Ucraina e del contesto macroeconomico che ne è derivato. Non ci saranno presumibilmente da festeggiare acquisti record, viste pure le aspettative caute della stessa Amazon sull'andamento dei Prime Day di ottobre. Pure l'istantanea di Idealo, del resto, non invita all'ottimismo: il budget stanziato dagli italiani per il prossimo Black Friday, che negli anni ha segnato il via allo shopping natalizio, si sarebbe contratto dell'8% rispetto al 2021, e oltre il 30% degli intervistati ha detto che scontrini e clic su Compra saranno minori dell'anno scorso.

GIOVANI TIRANO LA CINGHIA, CINQUANTENNI INVECE SPENDONO DI PIÙ

Idealo ha rilevato che a fronte di un budget medio che nel 2021 era di 272 euro, quest'anno la quota scenderà dell'8% a 251 euro. A tirare la cinghia più degli altri sono coloro che fanno parte della fascia d'età tra i 16 e i 24 anni (193 euro, -23% sulla media 2022) mentre, al contrario, gli italiani tra i 45 e i 54 anni avranno l'11% in più da spendere rispetto alla media 2022, con un budget intorno ai 280 euro.

Interessante il fatto che i consumatori che conoscono bene le dinamiche del mercato e l'andamento dei prezzi abbiano stanziato il 43% in più per gli acquisti, scommettendo magari sul fatto che se oggi un rincaro c'è stato il futuro potrebbe riservare sorprese non piacevoli, con listini e street price che potrebbero andar su ancora e forse in modo più marcato se il contesto non migliora. Insomma, meglio i rincari di oggi che quelli di domani.

ELETTRONICA AL TOP, MA IL BLACK FRIDAY COMINCIA 'PRIMA'

Guardando alle categorie, il Black Friday continua ad essere il giorno/periodo più gettonato per portare a casa un oggetto elettronico: è la priorità per il 61% degli intervistati. Ci sono poi moda e abbigliamento con il 43% mentre il gaming, rilevato insieme ai giocattoli, è quinto con il 26%. La percentuale di chi è già convinto che non farà alcun acquisto a prescindere dagli sconti è poco meno del 10% della platea. Tra loro, il 32% non vuole spendere per limitare i propri consumi, il 31% eviterà perché non crede che si tratti di un’occasione reale per risparmiare, un altro 30% invece non sa se avrà bisogno o meno di acquistare un prodotto o servizio, rimane in attesa sperando di non dover aprire il portafogli.

Il Black Friday si conferma un evento particolarmente seguito dal popolo del web: il 52% degli intervistati, infatti, pensa che acquisterà esclusivamente sui canali digitali, un 40% invece non fa differenze, è pronto cioè a fare acquisti sia digitali che fisici, mentre l'8% appena pianifica acquisti esclusivamente in negozi fisici. Per arrivare preparati all’evento, Antonio Pilello - responsabile della comunicazione di Idealo per l’Italia - ha dato alcuni consigli:

Gli sconti del Black Friday non si palesano solo l’ultimo venerdì di novembre, spesso cominciano già ad inizio mese tanto che gli esperti del settore parlano ormai di Black Month. Per questo è importante controllare le offerte con un certo anticipo. Sono oltre 2,4 milioni gli utenti che fanno ricerche su idealo durante il mese del Black Friday, questo perché sanno che sulla nostra piattaforma possono trovare prezzi davvero trasparenti e perché hanno l’occasione di attivare specifiche notifiche di prezzo che li aiuteranno a risparmiare ulteriormente. Durante lo scorso Black Friday sono stati attivati 120.000 avvisi di prezzo, che hanno aiutato altrettanti consumatori ad attendere il momento migliore per acquistare gli articoli più desiderati al prezzo ritenuto più equo.