500.000 GRAZIE

Quando si parla di numeri e di traguardi raggiunti, è facile eccedere nell’autocelebrazione. 500.000 iscritti sul nostro canale Youtube di tecnologia sono indubbiamente un bel numero, una cifra tonda che può essere gratificante. La verità è che non sono i numeri a fare la differenza, ma sono le persone che contribuiscono a rendere questi traguardi raggiungibili.

Oltre 5800 video caricati da quando, il 15 giugno 2008, abbiamo aperto il canale Youtube di HDblog. Una media di oltre 1 video al giorno, 365 giorni all’anno, per 13 anni di fila non è altro che una quantificazione del lavoro svolto da decine di persone che hanno portato un enorme valore aggiunto negli anni a tutto il sito e a tutti coloro che ci hanno seguito in questo percorso articolato e solo agli inizi.

I numeri tondi sono belli ma rimangono freddi, impersonali e non riescono a trasmettere le emozioni, le vittorie e le difficoltà che 13 anni di lavoro hanno portato. Riavvolgere il nastro e guardare i primi video pubblicati nel 2008, senza nessun commento, solo con musica, registrati con una telecamera Sony a cassetta e riversati sul PC mi ricorda quanto fosse inimmaginabile, allora, uscire di casa con una telecamera in mano e fare un vlog in 4K come nulla fosse. Assurdo vedere come per i primi anni le protagoniste dei video fossero, oltre ai prodotti, le mani e non le facce delle persone, cosa oggi quasi impensabile a livello di comunicazione.

Sorrido pensando di come la mia prima Canon son SD facesse video di massimo 3 minuti e quindi dovevo ogni volta fermarmi e ripartire. O ancora di quando facevo video in inglese perché riuscivamo ad avere delle anteprime internazionali (oggi impossibile per come è cambiato il settore)… e si, ero ancora magro e Renzi ancora non aveva lanciato la moda del Toscanish (info qui).

Vi potrei suggerire di cercare il video in cui, dopo aver fatto una discesa con la bicicletta Pininfarina presa con i punti Esso ed essere caduto, senza smettere di registrare, sono finito dentro una piscina (ok dai, cliccate QUI). Tutto per registrare un video di un Samsung Omnia HD.

Oggetti e prodotti che probabilmente oltre la metà di coloro che ci seguono non conoscono o non hanno mai visto e provato ma che sono l’esempio perfetto di un mondo che sembra lontanissimo a livello tecnologico ma che è appena passato, almeno nella mia mente.

Pochi anni, una crescita continua, tante nuove facce, tante nuove persone, un incontro ad Abu Dabi che ha fatto la felicità di molti lettori e strade che prendono direzioni diverse. Scelte, novità, arrabbiature o delusioni che hanno plasmato HDblog e che in 13 anni continuano ad accompagnarci in ogni istante.

Come qualcuno mi ha suggerito anni fa, HDnetowork è come un grande Club calcistico dove i giocatori sono tanti, spesso campioni, accomunati da uno spirito di squadra vincente, sereno e propositivo a prescindere da chi arriva, chi va o chi ancora dobbiamo incontrare.

Tantissime persone che hanno contribuito ad arrivare a questo numero, mani che hanno mostrato prodotti, facce che ci hanno strappato un sorriso e fiere infinite che vi abbiamo raccontato cercando di darvi un’opinione pulita, reale e diretta di un mondo digitale in continua evoluzione.

Ringrazio quindi tutti coloro che sono passati sul nostro canale Youtube, anche per pochi video, anche da non protagonisti e che oggi hanno continuato il loro percorso di divulgazione tecnologica o che, invece, hanno cambiato completamente settore. Impossibile citarli tutti, come detto alcuni hanno portato solo le loro mania schermo e altrettanto impossibile raggiungerli tutti per chiedere un contributo video.

Mail non più attive, numeri cambiati, mancate risposte o semplicemente loro scelte mi impediscono di dire grazie a tutti singolarmente ma ci tengo a lasciarvi alcuni contributi arrivati in queste ultime settimane.

Grazie quindi a tutti voi che avete dato qualcosa ad HDblog in questi 13 anni e 500.000 grazie a tutti quelli che si sono iscritti e che continuano a guardare i nostri video.