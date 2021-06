HDcafè: tra vermi, Super Cashback e Windows 11 | Live dalle 15:30

Torna HDcafè, l’appuntamento del venerdì pomeriggio del palinsesto di contenuti live Twitch di HDblog. Negli scorsi giorni abbiamo ufficialmente dato il via alla nostra programmazione pomeridiana con la puntata zero di HDcafè e la prima di ControTech (che potete recuperare nelle rispettive pagine, qualora ve le siate perse) e oggi siamo pronti a concludere la settimana con il commento alle notizie più rilevanti.

Come al solito l’appuntamento è fissato per le 15:30 e la puntata si protrarrà per circa un’ora: non dimenticate di iscrivervi per partecipare attivamente alla diretta utilizzando il box dei commenti. Ma bando alle ciance ed ecco i temi caldi di oggi.

Nella puntata di oggi: