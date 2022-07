La divisione Business di Vodafone ha annunciato una nuova iniziativa in partnership con Extreme E che, per chi non la conoscesse, è una competizione motoristica che vede sfidarsi su tracciati sterrati degli imponenti fuoristrada elettrici. Una competizione del nuovo corso, di quelle cioè che tengono in considerazione la sostenibilità ambientale per dare sì spettacolo ma con un occhio al cambiamento climatico che avanza ad ampie falcate.

L'iniziativa di Vodafone Business ed Extreme E ha come obiettivo la prevenzione degli incendi in Sardegna. La "miccia" è stata la tappa del campionato Extreme E che fino a domenica 10 luglio terrà impegnati per l'Island X Prix i grandi fuoristrada a batterie sulle terre sarde, tra le più falcidiate nel 2021 dagli incendi nei boschi: lo scorso anno oltre 20 mila ettari di verde sono andati letteralmente in fumo, il che ha costretto oltre mille persone delle zone colpite ad abbandonare le abitazioni a rischio e - soprattutto, nell'ottica del bilancio ambientale - si stima abbia causato la morte di circa 30 milioni di api.