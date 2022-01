eBay: fino a 50 euro di sconto con il nuovo COUPON | Scade il 02/02

Siamo ancora nell’inizio del nuovo anno ed eBay ha appena rilasciato un nuovo codice promozionale, PITGEN22, che vi offrirà la possibilità di usufruire per 2 volte di uno sconto del 10% (massimo di 50 euro a coupon) anche sui prodotti già scontati. L'offerta parte oggi e durerà fino al prossimo 2 febbraio compreso.

Potrete sfruttarlo per svariate tipologie di prodotti, tecnologici e non, come videogiochi, hardware, accessori per notebook, cuffie, smartwatch ed anche elettrodomestici delle migliori marche, arredamento, accessori per auto e tanto altro. Qui sotto trovate il link alla pagina generale, termini e condizioni, ed una selezione di quelle che reputiamo le migliori offerte.