eBay acquisirà TCGplayer per 295 milioni di dollari

eBay acquisirà TCGplayer, un market online pensato per l'acquisto di carte collezionabili. L'accordo è stato annunciato dalle due società ma non ancora completato e avrà un valore di 295 milioni di dollari, segnando l'ultima spinta di eBay nel mercato in crescita delle carte collezionabili, il quale ha vissuto un enorme boom durante la pandemia.

TCGplayer è una popolare piattaforma di acquisto e vendita di giochi di carte collezionabili come Pokémon, Yu-Gi-Oh! e Magic: The Gathering. L'azienda fornisce anche strumenti e servizi per i venditori, inclusi l'archiviazione e l'evasione degli ordini. Nell'annunciare l'acquisto, eBay ha descritto i giochi di carte collezionabili come una "categoria interessante" capace di "una crescita sostanziale".

"Questo nuovo capitolo ci consente di continuare a operare in modo indipendente all'interno di eBay, beneficiando anche dei loro decenni di esperienza e risorse nel settore per approfondire la connessione tra gli hobbisti e le loro comunità"

Lo ha affermato Chedy Hampson, fondatore e CEO di TCGplayer, nel comunicato stampa che potete leggere in FONTE. Negli ultimi mesi eBay ha lanciato una serie di programmi incentrati sulle carte collezionabili che sono sfociati in questa recentissima acquisizione.

A maggio la piattaforma ha ampliato la sua Garanzia di autenticità per includere carte classificate per un valore di oltre 2.000 dollari, dichiarando nel contempo che avrebbe collaborato con Professional Sports Authenticator, una società di terze parti che ispeziona e classifica le carte. A giugno, la società ha lanciato eBay Vault , una struttura tentacolare di quasi 10.000 metri quadrati a temperatura controllata in cui acquirenti e venditori possono conservare le loro carte collezionabili classificate.

Sebbene le carte collezionabili abbiano da tempo una comunità entusiasta che acquista, scambia e rivende carte, la pandemia le ha dato una spinta inaspettata al segmento, travolgendo allo stesso modo i rivenditori e le aziende di valutazione. Ora la fase di boom sembra essersi placata, tuttavia l'acquisizione da parte di eBay suggerisce che la società crede ancora che ci siano ottimi margini di crescita. All'inizio di quest'anno, la società ha lanciato la propria collezione NFT e ha acquistato il mercato di arte digitale KnownOrigin per una somma non rivelata.