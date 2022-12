Amazon: in Texas e California consegne in 1 ora con i droni

“Il nostro obiettivo è introdurre in sicurezza i nostri droni nei cieli. Stiamo iniziando in queste comunità e nel tempo espanderemo gradualmente le consegne a più clienti"

Ne abbiamo parlato svariate volte in passato, si chiama Amazon Prime Air , ed è stato in grado di consegnare un piccolo numero di pacchi nei cortili dei clienti di Lockeford, in California, e a College Station, in Texas, il tutto nei giorni immediatamente precedenti al Natale.

Amazon sta accelerando con il suo programma di consegne con droni, e così dopo il via libera definitivo dello scorso giugno, l'azienda ha iniziato a servire le prime aree in California e Texas . Il periodo natalizio ha rappresentato l'occasione perfetta per mettere alla prova questa modalità di consegna, che si prefigge l'obiettivo di portare i pacchi nelle case delle persone entro 1 ora dall'ordine.

Sono queste le intenzioni di Amazon secondo quanto dichiarato a KTXL Fox 40 dalla portavoce, Natalie Banke. La Federal Aviation Administration (FAA) ha concesso ad Amazon il permesso di utilizzare i droni per le consegne nel 2020, ma fino ad oggi il programma non era decollato del tutto. Si sono quindi scelte due città test, ossia il piccolo centro rurale di Lockeford, in California, con 3.500 residenti, e la città di College Station, in Texas, che ha oltre 120.000 abitanti. Secondo quanto apprendiamo dalle info emerse in rete, le consegne sono state effettuate entro un raggio di 6 km circa dai centri di consegna e i clienti riportano che, dopo aver effettuato un ordine, hanno ricevuto sia le informazioni di tracciamento sia un tempo di consegna stimato per l'arrivo del pacco nel proprio cortile.

I droni che Amazon utilizza sono dei solidi esacotteri, in grado di volare anche in caso di avaria di alcuni rotori, inoltre tale soluzione è nota per migliorare la stabilità generale (rispetto ai quadricotteri) e riduce al minimo le onde sonore ad alta frequenza, secondo quanto affermato da Amazon. MK27-2 è il nome dei modelli attualmente in uso e, sebbene siano dotati di hardware e software per il volo autonomo, e programmati per evitare con successo ogni ostacolo, Amazon afferma che attualmente sta utilizzando gli esseri umani per monitorare le consegne.

In effetti, si sta già lavorando a un nuovo drone, MK30, che secondo quanto riferito sarà ancora più sicuro, leggero, e maggiormente resistente alle intemperie. Il suo impiego potrebbe iniziare già nel 2024, inoltre Amazon ha intenzione di espandere il più presto il test ad altre aree negli Stati Uniti.