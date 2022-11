Droni, l'UE fa sul serio: la Strategia 2.0 punta su mobilità innovativa e aerotaxi

L' Unione Europea punta sui droni e approva la Strategia 2.0 per un loro diffuso impiego nella mobilità sostenibile e intelligente del futuro. La Commissione ha finalmente dato il via libera: la nuova generazione di droni sarà utilizzata in diversi settori, dalla sorveglianza ai servizi di emergenza, sino alla consegna di medicinali ed ai servizi di aerotaxi, su cui il Vecchio Continente punta in modo deciso.

PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE

La Strategia 2.0 per i droni per un ecosistema intelligente e sostenibile di aeromobili senza equipaggio in Europa spiega come l'intento dell'UE sia quello di "guidare la transizione verso un pianeta sano e un nuovo mondo digitale" secondo quanto previsto dal Green Deal europeo. Il settore dei trasporti - con droni ed eVTOL - è stato identificato dalla Commissione come idoneo per "contribuire alla realizzazione della duplice transizione verde e digitale".

Il percorso per arrivare sino a questo punto è partito nel 2014, con le prime definizioni di una politica congiunta a livello europeo sull'utilizzo dei droni (ma i primi investimenti risalgono addirittura al 2003). Il 2018 è stato un anno importante per l'adozione del nuovo regolamento, cui sono seguiti ulteriori Regolamenti negli anni successivi sulla sicurezza delle operazioni effettuate con i droni. Si tratta di un quadro normativo importante in quanto le regole sono state stabilite ex novo da tutti i Paesi Membri, senza dunque scontrarsi con le inevitabili divergenze tra le norme dei singoli Stati.

E la nuova strategia parte proprio da qui, con la consapevolezza che i droni hanno e avranno sempre più in futuro un importante ruolo anche nell'industria civile, nella difesa e nello spazio:

La nuova strategia illustra in che modo l'Europa può promuovere lo sviluppo di operazioni commerciali su larga scala con droni offrendo nel contempo nuove opportunità nel settore.

A partire dall'attuazione del cosiddetto U-space (unmanned, ovvero senza equipaggio), sistema europeo per la gestione in sicurezza del traffico di droni, atto a "porre le basi per un incremento delle operazioni". É pertanto essenziale che le autorità nazionali, regionali e locali facciano "in modo che i servizi con droni siano allineati alle esigenze dei cittadini".