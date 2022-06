Amazon Prime Air finalmente vola: il drone corriere all'opera negli USA

Amazon Prime Air sta per spiccare il volo, nonostante tutto. Il programma sperimentale era stato infatti rallentato da una serie di incidenti che ne avevano compromesso lo sviluppo, mettendo a serio rischio perfino il progetto stesso. Ora, però, la società americana ha deciso di premere sull'acceleratore e partire. Prima fermata: Lockeford, California. La sfida riguarda la capacità non tanto di consegnare un pacco (relativamente leggero, compatibile con la capacità di carico del drone) in meno di un'ora, quanto piuttosto di creare una vera e propria rete logistica perfettamente funzionante, armonizzata e sicura. Gli abitanti di questo piccolo paese della California a 160km da San Francisco saranno i primi a ricevere il servizio entro la fine dell'anno (e in modo del tutto gratuito).

COLLABORAZIONE CON CLIENTI E FAA

E fungeranno da cavie, se così si può dire: Amazon analizzerà accuratamente i loro feedback così da migliorare ulteriormente il servizio correggendolo laddove presenta carenze e anomalie. Il primo interlocutore, tuttavia, è la Federal Aviation Administration (FAA), organo con cui si è collaborato costantemente per lo sviluppo del drone che verrà impiegato per le consegne. Spetterà alla stessa FAA rilasciare l'autorizzazione finale a volare sul territorio di Lockeford entro la fine del 2022 (ma è già vettore aereo). Amazon ha realizzato un sofisticato sistema di rilevamento per evitare ostacoli fissi e in movimento, cosicché il drone possa volare controllato da remoto ma senza contatto visivo con il pilota. In questo modo il raggio d'azione viene notevolmente esteso, garantendo nel contempo il massimo livello di sicurezza per persone e oggetti sia quando si vola, sia quando il drone è in fase di atterraggio. Ad esempio, gli algoritmi che gestiscono il volo fanno sì che il drone cambi rotta ogni volta che si trova un oggetto davanti. Durante l'atterraggio, invece, il drone sceglie un'area che garantisca uno spazio relativamente ampio completamente libero. da persone o cose.

COME SI ORDINA

Il funzionamento è semplice: si acquista un bene su Amazon compatibile con il servizio Prime Air (è indicato)

si completa l'acquisto normalmente

in 1h si riceve la merce: il drone si avvicina all'abitazione dell'acquirente, si abbassa sino a raggiungere un'altezza che garantisca lo sgancio del pacco in tutta sicurezza

il drone torna a librarsi in aria per tornare alla base

Da diverso tempo Amazon è al lavoro sul progetto Prime Air: nel 2017 è stata effettuata la prima consegna pubblica, nel 2019 invece è stato presentato il drone attualmente impiegato per le consegne: MK27-2 offre un design esagonale con sei gradi di libertà in nome della stabilità durante il volo. I propellenti, dice Amazon, sono stati progettati per minimizzare le onde sonore ad alta frequenza nel massimo rispetto dell'ambiente circostante.