DJI: stop MediaMarkt a vendita droni, Italia inclusa. La Russia li usa contro l'Ucraina

DJI è stata bannata, ancora. No, questa volta non è uno Stato ad averla inserita nella lista nera - vedasi la blocklist degli Stati Uniti - ma MediaMarkt: la catena di negozi di elettronica - di cui fanno parte anche Saturn e MediaWorld in Italia - ha infatti deciso di bloccare le vendite dei prodotti del brand cinese, accusandolo di fornire droni all'esercito russo per i raid sull'Ucraina nonostante l'appello lanciato di recente dal Vice Primo Ministro di Kiev che l'azienda di Shenzhen sino ad oggi non ha voluto ascoltare.

Queste le sue parole di Mykhailo Fedorov nella lettera inviata a Frank Wang, fondatore e CEO di DJI:

Chiediamo alla tua azienda di terminare qualsiasi rapporto e business nella Federazione Russa finché l'aggressione russa in Ucraina non terminerà del tutto e verrà ripristinato un giusto ordine.

Viene fatto particolare riferimento a DJI Aeroscope, trasmettitore che l'azienda cinese ha annunciato nel 2017 capace di captare i dati scambiati tra un drone ed il suo controller remoto. L'esercito russo farebbe uso di una versione modificata di questa soluzione per identificare il nemico fino a 50km di distanza.

Non solo: l'Ucraina dice che i droni forniti da DJI alla Russia vengono impiegati per guidare i missili con maggior precisione. Durante la crisi in Georgia i dispositivi erano stati disattivati, ed il Governo di Kiev chiede che lo stesso avvenga ora in Ucraina. Nel dettaglio: