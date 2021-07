Droni autonomi utilizzati per ricercare e recuperare frammenti di meteoriti

I droni sono programmati per effettuare un volo sulla zona interessata e scattare immagini sistematiche del suolo su un'ampia area di rilevamento. Successivamente, l'intelligenza artificiale viene utilizzata per cercare tra le immagini e identificare potenziali meteoriti

Questa tecnologia utilizza un mix di reti neurali convoluzionali, uno degli algoritmi di Deep Learning più utilizzati oggi nella computer vision, per riconoscere i meteoriti sulla base di immagini visionate in fase di addestramento, sia immagini online che riprese di frammenti in possesso dei ricercatori. L'addestramento aiuta l'IA a distinguere rocce spaziali e pietre ordinarie, in diverse forme e su varie condizioni del terreno.

I risultati, tuttavia, non sono impeccabili. C'è stata una missione di prova a Walker Lake, in Nevada, conclusa con successo ma anche alcuni falsi positivi. Ovviamente, ci vorrà un po' di tempo prima che i droni riescano ad essere abbastanza affidabili da poter fornire risultati accurati.

Questa tecnologia, qualora si dimostrasse affidabile, potrebbe spianare la strada a ulteriori applicazioni per la scienza spaziale aiutando gli scienziati a individuare, e potenzialmente a recuperare, meteoriti troppo piccoli o troppo lontani. Questo, a sua volta, potrebbe aiutare a individuare le fonti da cui sono state generate e identificarne la loro composizione.

I ricercatori hanno affermato che la possibilità di studiare meteoriti appena caduti è cruciale nel determinare quale famiglia di asteroidi potrebbe aver prodotto i detriti e se questi provenissero da un particolare evento di collisione.