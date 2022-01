Reti Fibra 2/5/10Gb/s: solo Marketing o sono davvero sfruttabili in casa?

Abbiamo deciso di iniziare con la pubblicazione di questo contenuto visto il grandissimo boom mediatico di Iliad e del suo debutto nel mondo della telefonia fissa con la nuova offerta Fibra. Iliad però non è il nocciolo della questione ma in questa sede vogliamo porre l’accento su un dato di fatto: riuscire a navigare in casa a velocità reali superiori a 1Gb/s è un lusso che pochissimi possono permettersi.

Una domanda che ci siamo posti anche noi ma alla quale non vogliamo rispondere in questo articolo sebbene molti altri quesiti che potreste farvi avranno comunque una risposta.

Da alcuni mesi stiamo cercando di realizzare un contenuto molto ampio sul mondo Fibra e in particolare su come poter sfruttare reti che permettono velocità superiori a 1Gbit/s. Se foste tra i fortunati che possono vantare una copertura internet con velocità a 2/5 o addirittura 10Gbit/s, potreste desiderare di raggiungere effettivamente le potenzialità del vostro abbonamento.

PRIMO PROBLEMA: IL MODEM DELL’OPERATORE

Abbiamo provato praticamente tutti i modem degli operatori e ad eccezione di alcuni modelli Fritz!, riuscirete ad arrivare a circa 500Mb/s in Wi-Fi e dunque ad un potenziale -50% rispetto alla banda 1Gbit/s che ormai “tutti” offrono. Lo stesso discorso vale per le reti a 2,5Gb/s visto che i modem sono spesso gli stessi e visto che comunque superare 1Gbit/s in Wi-Fi è praticamente impossibile.

In generale, a prescindere dal modem che scegliate con il vostro operatore – quindi non uno che comprate voi a parte, ci arriveremo dopo – raggiungere la velocità di 1Gbit/s è già un miracolo su cavo LAN connesso direttamente al PC e utopistico invece pensare di arrivare alla saturazione della banda 1Gbit/s in Wi-Fi.

Per prima cosa bisogna partire dalla base, ovvero dal potenziale primo collo di bottiglia: il modem del vostro operatore . Premesso, ovviamente, che la rete che vi arriva in casa sia la Fibra con la massima velocità possibile e quindi almeno 2,5/5Gb/s, il modem del vostro operatore nella maggior parte dei casi non vi permetterà di raggiungere le potenziali caratteristiche dell’abbonamento che avete.

Esempio di speed test realizzato da Galaxy Fold 3 sfruttando router orbi di ultima generazione Wi-Fi 6 da circa 500€. Con il modem/router Fastweb la stessa rete non va oltre 550Mb/s in Wi-Fi.

SECONDO PROBLEMA: IL VOSTRO PC, SMARTPHONE, TV O ALTRO

Come però avrete capito, parliamo sempre di 1Gbit/s, muro che al momento non abbiamo ancora superato - in questo articolo - perché, per farlo, bisogna oltrepassare altri potenziali colli di bottiglia.

Che siate super nerd, utenti altospendenti o persone appassionate, difficilmente avrete tutti i dispositivi di casa capaci di raggiungere un picco di 1Gb/s. Il problema è banalmente hardware e solo smartphone top di gamma, PC con sistemi Wi-Fi recenti o ancora tablet lanciati da massimo due anni, riescono ad arrivare a queste velocità. Parliamo in ogni caso di fascia alta se non addirittura TOP.

Ora, ammettiamo per un momento che per qualche ragione nella vostra casa abbiate una configurazione che vi permette di oltrepassare il muro di 1Gbit/s in download tramite Wi-Fi o Rete LAN . Come li sfrutto? Il secondo collo di bottiglia sono infatti i vostri apparecchi , ovvero gli smartphone, Tablet, TV, PC che utilizzate.

Esempio di speed test realizzato da Macbook Pro 14" M1 Max sfruttando router orbi di ultima generazione Wi-Fi 6 da circa 500€. Con il modem/router Fastweb la stessa rete non va oltre 550Mb/s in Wi-Fi.

TERZO PROBLEMA: DISPONIBILITA’ DELL’HARDWARE

Dato che nessun modem/router di operatore vi permette di arrivare a oltre 1Gbit/s in Wi-Fi, dovete necessariamente cambiare modem/router. Il problema è che in commercio praticamente non esistono alternative reali che vi permettono di arrivare alle velocità potenziali che le aziende vi promettono. Uno dei pochi prodotti commerciale ad uso domestico disponibile è un Router Asus che vi permette di collegare, tramite adattatore Fibra, la vostra rete e avere un Wi-Fi con banda a 2,5Gbit/s: il costo? 449€.

Non basta però, perché questo modem per connettere la vostra Fibra che vi arriva in casa, ha bisogno di un adattatore e in commercio esistono adattatori che arrivano a massimo 2,5Gb/s e che quindi, comunque, non vi permettono di arrivare a 5/10Gb/s: costo? 40€ circa.

QUARTO PROBLEMA: CAVI E ADATTATORI

Mettiamo che abbiate un abbonamento Fibra a 2,5Gbit/s, diamo per scontato che avete comprato il router Asus con adattatore e che abbiate quindi tutto l’hardware per poter avere realmente una rete a 2,5Gb sia in wi-fi, sia via cavo LAN. Il quarto collo di bottiglia sono gli adattatori.

Avrete intuito che smartphone, tablet o PC in grado di superare 1Gb/s in wi-fi o via cavo sono molto pochi ad oggi e, per fare un esempio abbastanza “popolare”, Apple permette di configurare iMac 24” con porte LAN a 10Gb/s ma come personalizzazione a pagamento in fase di acquisto. Opzione molto poco diffusa e davvero rara.

Potreste pensare quindi di sfruttare la porta Thunderbolt del vostro portatile di fascia alta con un adattatore Type-C che vi permetta di collegare il cavo LAN e arrivare a 2,5Gb/s. Adattatori di questo tipo a livello consumer sono rari e costosi. Se aveste un PC fisso assemblato, il problema è il medesimo e schede madri con LAN a 10Gb/s sono molto costose e schede LAN separate hanno comunque costi molto alti.

Ma ammettiamo che abbiate un iMac con LAN a 10Gb/s: non stiamo parlando di prodotti iper costosi e quindi qualcuno potrebbe essere interessato. Dovete adesso comprare il cavo LAN giusto! Si perché un cavo LAN qualunque non basta e ne serve uno di categoria dalla 7 in su per poter avere una banda che supporti i 2,5Gb/s o superiore (fino a 10Gb/s). Ed ecco quindi un ulteriore costo da affrontare.