Lo smart hub Dirigera di Ikea riceve il supporto Matter in beta

Finalmente buone notizie per gli utenti dei dispositivi smart Ikea: l'hub Dirigera, lanciato a maggio 2022, è entrato in fase di beta testing per il supporto allo standard Matter. La conferma arriva tramite il sito informativo The Verge, che ha potuto parlare della questione con David Granath, range manager di Ikea Home Smart.

"Siamo entusiasti di svelare la prima versione del supporto Matter per l'hub Dirigiera, ora disponibile per gli utenti beta tramite l'app Ikea Home Smart"

Matter è un nuovo standard di connettività per la casa intelligente, sviluppato da un consorzio di aziende tra cui Amazon, Apple, Google e Samsung, che mira a semplificare la configurazione e l'interazione tra dispositivi smart di marche diverse.

L'arrivo del supporto Matter su Dirigera, seppur in fase beta, rappresenta un passo avanti significativo per Ikea nel mondo della casa intelligente. In precedenza, i dispositivi Ikea potevano essere controllati solo tramite la propria app Ikea Home, limitando la scelta a un'unica soluzione. Con Matter, gli utenti potranno potenzialmente controllare i propri dispositivi Ikea tramite hub smart di altre marche e viceversa, creando un ecosistema smart home più interconnesso e flessibile.