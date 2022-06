Apple mette in fila la concorrenza: HomePod mini smart speaker più venduto

Nel primo trimestre dell'anno il mercato degli altoparlanti intelligenti, quelli con gli assistenti vocali integrati, ha accusato la seconda flessione di sempre nel confronto anno su anno, ma a distinguersi c'è l'HomePod mini di Apple, che è risultato essere lo smart speaker più venduto in assoluto nel trimestre d'apertura del 2022 con circa 4,5 milioni di unità vendute, davanti a Echo Dot 4 di Amazon e Nest Mini di Google. Su scala mondiale gli esperti di strategyanalytics.com hanno registrato un calo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2021, per un totale di 35,3 milioni di smart speaker venduti in tutto il mondo. A guardare lo specchietto riassuntivo fornito dagli analisti, non si fatica a individuare chi ha causato la flessione: Alibaba, Baidu e Xiaomi hanno percentuali negative a due cifre, fino a superare i 25 punti percentuali in meno per i prodotti di Alibaba, che comunque è il quarto attore a livello mondiale.

Formulare delle ipotesi sui motivi di un passo indietro così netto è relativamente semplice. Sul segmento hanno insistito le incertezze della crisi dei chip e soprattutto lo stop alle attività industriali in Cina per la recente ondata di Covid, che ha chiuso in lockdown cittadini e molte fabbriche. Alibaba e Baidu vendono i loro prodotti solamente in Cina.

HOMEPOD MINI PORTA APPLE SUL PODIO, MA TIMORI PER IL FUTURO

L'HomePod mini, dopo un periodo di appannamento lo scorso anno, appare in gran spolvero: è lui ad aver portato Apple sul podio, dietro ad Amazon e Google che comunque sembrano irraggiungibili. Nella gamma prodotti della Mela c'è il solo HomePod mini mentre i due giganti che le stanno davanti hanno un listino più eterogeneo che copre diverse fasce di prezzo, consentendo così a clienti e potenziali tali di spendere molto meno rispetto ai 99 euro necessari in Italia per un HomePod mini.

Per gli analisti la spinta propulsiva dell'altoparlante smart di Apple - e non solo - potrebbe esaurirsi presto, e per questo a Cupertino starebbero valutando di dare nuova linfa alla gamma:

Strategy Analytics prevede che il mercato calerà per due ragioni almeno - ha dichiarato Jack Narcotta di Strategy Analytics. - In primo luogo per il mercato USA che va verso la saturazione: altoparlanti e display intelligenti hanno cicli di aggiornamento più lunghi e il numero di nuovi potenziali clienti - cioè di chi non ne ha ancora uno e potrebbe acquistarlo - è sempre inferiore. In secondo luogo la Cina potrebbe aver difficoltà a placare il COVID-19; servirà tempo, e per di più c'è da fare i conti con la carenza di semiconduttori.

