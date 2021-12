Alexa, è finito l'effetto wow? Utenti Echo annoiati secondo Amazon

La ragione? Dopo il fisiologico effetto wow legato all'utilizzo di questi prodotti elettronici, gli utenti si annoiano e finiscono per utilizzarli solo per poche attività. Non migliorano la situazione i timori che questi dispositivi possano costituire una minaccia per la privacy - avere microfoni sempre in ascolto e fotocamere sempre attive non aiuta a sfatarli, anche se Amazon ha introdotto accorgimenti hardware e software per dare agli utenti la possibilità di togliere all'occorrenza udito e vista agli Echo.

Assistenti vocali servizievoli, racchiusi in dispositivi venduti a prezzi contenuti, come lo sono gli Echo. La prospettiva è allettante e tanti utenti hanno deciso di accordare fiducia alla proposta di Amazon, ma dalla documentazione interna del colosso dell'e-commerce, recentemente visionata da Bloomberg, emergono le preoccupazioni per un business basato sulla vendita dei dispositivi Echo che potrebbe trovarsi in una difficile fase di stallo.

Sono considerazioni che sono valide per gli Echo, così come per altri smart speaker ed Amazon ne è consapevole: l'analisi dello specifico segmento di mercato effettuata da Amazon ha evidenziato che nel 2020 il settore ha superato la sua fase di crescita e che nel 2021 e che negli anni successivi si sarebbe espanso solo dell'1,2% all'anno.

Vero è che le vendite degli Echo proseguono anche piuttosto bene - il prezzo contenuto di un Echo Dot aiuta chi vuol togliersi lo sfizio - e che i nuovi modelli cercano sempre di proporre qualcosa in più in termini di funzionalità o form factor (si pensi per esempio al recente Echo Show 15), ma oltre alla vendita è interessante seguire il rapporto tra prodotto e utente nel corso del tempo. Fa riflettere da questo punto di vista il dato del 15-25% di utenti che in alcuni anni - i documenti esaminano il periodo 2018-2021 - non utilizzavano più attivamente il dispositivo dopo solo una settimana.

Si scopre poi che chi continua ad utilizzare il dispositivo Echo, lo fa solo per svolgere poche, semplici attività: ascoltare la musica, impostare un timer, accendere e spegnere le luci. Amazon fa di tutto per incentivare l'utilizzo di altre funzioni - chi ha un dispositivo Echo sarà abituato a ricevere le periodiche email che spiegano come sfruttare al meglio Alexa e quali nuove funzioni sono state aggiunte - ma molti utenti smettono di usarle dopo solo tre ore dalla scoperta della loro esistenza.

Come fare per dare agli utenti nuovi stimoli per usare il proprio Echo è una bella domanda. Un punto di partenza potrebbe passare per l'ulteriore affinamento degli algoritmi di comprensione del linguaggio naturale, che in diverse circostanze mostrano ancora dei limiti che, dopo un po', infastidiscono l'utente e possono contribuire a far maturare la decisione di continuare ad usare il prodotto solo per poche (e non così smart) attività - ma sia chiaro, è un limite di tutti gli smart speaker, non solo di quelli targati Amazon.