realme ha una nuova casa per la Smart Home: nasce D, l'annuncio il 25 maggio

L'appuntamento ufficiale è per settimana prossima, e più precisamente per martedì 25 maggio. Quel giorno, infatti, realme terrà un evento speciale dedicato al lancio di un inedito - e anche inaspettato, sotto certi versi - brand per i dispositivi connessi. Niente smartphone e indossabili, questa volta (realme Narzo 30, Watch 2 Pro e Buds Wireless 2 ne sono gli ultimi esempi), ma qualcosa di diverso. L'Internet delle Cose e le Smart Things avranno una nuova casa: D.

Si chiamerà proprio così, D, nome spoilerato da realme stessa che sui social si è (volutamente) lasciata sfuggire qualche primo, piccolo dettaglio. Si legge sul tweet di realme TechLife:

It started with a DREAM, which led to a DISCOVERY of new DESIGN and DEVELOPMENT, to produce something DIFFERENT. The first brand in our ecosystem.

Join us for the global launch on 25th May.#realmeTechLife #BeDifferent pic.twitter.com/JadaiHfjh4