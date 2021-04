Le case degli italiani diventano sempre più smart: +24% nel 2020

L'APPROCCIO DEGLI ITALIANI ALLA SMART HOME

Secondo quanto rilevato da una ricerca effettuata da Gfk, l’88% degli italiani afferma di aver riscoperto l’amore per la propria casa nel corso degli ultimi mesi ed il 52% è convinto che nei prossimi 2-3 anni le tecnologie digitali avranno un impatto positivo sulla propria abitazione. Tuttavia, ci sono ancora delle barriere all’ingresso sulle quali le aziende devono intervenire per cogliere tutto potenziale di questo mercato.

La ricerca di Gfk ha evidenziato una crescita generale del settore del 24%, per un controvalore pari a 28 miliardi di dollari, nei 7 principali mercati europei - Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Paesi Bassi e Belgio - spinta da una situazione sanitaria che ha accelerato la digitalizzazione ed ha modificato il modo in cui viviamo la nostra casa, diventata per molti anche la sede per l’attività lavorativa e la didattica a distanza.