Correva il 4 febbraio 2004, quando Mark Zuckerberg e tre suoi amici lanciavano "thefacebook.com" come un semplice punto di ritrovo per giovani studenti di Harvard. Oggi, 20 anni dopo, Facebook è diventato un gigante consolidato, in continua crescita nonostante la percezione generale lo stia sempre più inquadrando come un social destinato alle vecchie generazioni. La maggior parte degli analisti e degli osservatori sono concordi nel dire che Facebook ha contribuito a plasmare cultura pop, politica e comportamenti online a livello globale.

Inizialmente limitato alla sola Harvard come strumento per restare in contatto, Facebook si è presto aperto ad altre università degli Stati Uniti prima di diventare accessibile a chiunque nel 2006. Nel 2023, il social network ha riportato un utilizzo mensile di oltre 3 miliardi di persone, registrando un aumento del tre percento rispetto all'anno precedente. Nel 2021, la piattaforma madre è stata ribattezzata "Meta" per riflettere la visione di Zuckerberg riguardo al "metaverso", ma nonostante il cambiamento di nome Facebook ha mantenuto la sua rilevanza, soprattutto tra i millennials.

Come emerso dai più recenti risultati finanziari, i profitti pubblicitari continuano a essere il core di Meta, con circa 10,10 dollari guadagnati per ogni utente attivo mensilmente sulle app del gruppo, mentre gli utenti combinati delle piattaforme di Facebook Inc. sono attualmente circa 4 miliardi in totale.