Notizie e meteo in stile retro'? Basta un Raspberry Pi e un po' di Python

In un mondo in cui le notizie corrono veloci e su display sempre più ampi e definiti, c'è anche qualcuno che vuole fare un passo indietro e prendersela comoda, gustandosi il piacere di ricevere gli ultimi aggiornamenti su news e meteo con uno stile decisamente retro': su un monitor a tubo catodico, una riga alla volta e rigorosamente in bianco e nero.

Il dispositivo che vedete in apertura - e potete apprezzare in azione nel video qui sotto - non esce direttamente da un film di fantascienza degli anni '80 (sebbene ne sia largamente ispirato) ma si tratta della creazione di un utente di Reddit che si è armato di pazienza e di un semplice Raspberry Pi (senza specificare che modello) per creare il RetroFeed.

Come si può intuire dal nome e dalla premessa, si tratta di un semplice strumento che, attraverso alcuni script in Python, pesca alcune informazioni dal web, come i dati sul meteo, informazioni sulla data, l'orario, le news, la borsa e la posizione della ISS e le propone lentamente una riga per volta, andando a comporre le frasi carattere per carattere in una matrice di 40 x 24 caratteri. Il segnale video esce tramite un cavo composito e il tutto è ottimizzato per restituire il feeling retro' che ci si aspetterebbe da un dispositivo del genere.