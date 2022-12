Pericolosa perdita di gas da navicella Soyuz sulla ISS, la clip è impressionante

Nelle ultime ore si è quasi sfiorata la tragedia sulla Stazione Spaziale Internazionale in seguito a una considerevole perdita di refrigerante da una delle navicelle spaziali russe Soyuz, nello specifico quella attraccata al modulo Nauka della ISS. Il veicolo spaziale è quello che lo scorso 21 settembre ha trasportato due astronauti russi insieme all'astronauta della NASA Frank Rubio per la missione Soyuz MS-22. La problematica ha inevitabilmente costretto i cosmonauti a cancellare una passeggiata nello spazio mentre i controllori di volo a terra lavoravano per risolvere il problema.

La perdita è stata fatta risalire al sistema di raffreddamento della navicella Soyuz MS-22, ed è stata rilevata per la prima volta stanotte all'01.45 secondo il nostro fuso orario, poco meno di due ore prima che i membri della Spedizione 68, Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin della società spaziale federale russa Roscosmos, iniziassero una passeggiata spaziale a fini di manutenzione che sarebbe dovuta durare di 6 ore e 40 minuti.

L'immagine in testata è impressionante, ma il video che mostra il flusso di particelle liberarsi nello spazio lo è ancora di più! Ecco uno dei momenti peggiori, estrapolato dal canale Youtube VideoFromSpace.

Le immagini provengono dalle telecamere montate all'esterno della stazione spaziale e come spiegato poco sopra mostrano un flusso costante di fiocchi congelati mentre venivano espulsi dalla navicella spaziale Soyuz nello spazio. I controllori di volo hanno assicurato ai cosmonauti che la stazione spaziale stessa era al sicuro, ma va detto che la perdita è continuata per almeno tre ore. Nella fase più delicata dela perdita, la cosmonauta russa Anna Kikina presente a bordo della ISS ha utilizzato il braccio robotico europeo per ispezionare la navicella spaziale Soyuz MS-22, mentre gli ingegneri del Centro di controllo della missione russo a Mosca ne esaminavano la telemetria e i dati.

L'attività extraveicolare (EVA) è stata interrotta dopo che i due cosmonauti avevano già indossato le loro tute spaziali e stavano depressurizzando la camera di equilibrio per iniziare l'uscita. Va detto che Prokopyev e Petelin non sono mai stati in pericolo, pertanto hanno proceduto nel ripressurizzare la camera di equilibrio per poi rientrare senza problemi nella stazione spaziale. Sfortuna vuole che questa sia la seconda passeggiata spaziale annullata per i due astronauti. Inizialmente dovevano svolgere l'operazione lo scorso 25 novembre, ma un problema con i circuiti di raffreddamento ad acqua nelle tute vanificò il tutto.

Resta un dubbio sullo stato della navicella attualmente attraccata e Roscosmos non ha ancora riferito nulla in proposito. Nel caso peggiore, l'agenzia spaziale russa potrebbe decidere di inviare una navicella senza equipaggio in sostituzione, poiché la Soyuz in questione non aveva solo il compito di riportare indietro a marzo i tre astronauti, ma stava anche operando come veicolo d'emergenza. In pratica il suo ruolo sarebbe anche quello di scialuppa di salvataggio, da utilizzare nel caso in cui si verificasse una problematica tale da dover evacuare l'intera stazione. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, che vi riporteremo immediatamente.