La Terra ha cominciato a roteare più velocemente ma non si conosce il perché

C'è una costante che regola la nostra vita quotidiana, una cifra che diamo per scontata ma che in realtà è soggetta a numerose micro mutazioni nel corso del tempo: la durata di un giorno. Convenzionalmente questa è definita in 24 ore, il tempo impiegato dalla Terra per eseguire una rotazione completa sul suo asse, ma come per tutti i fenomeni naturali che riguardano il moto, questo valore non è realmente immutabile, tutt'altro.

La durata del giorno cambia continuamente, anche se ciò avviene per intervalli di tempo talmente piccoli da poter essere considerati tutto sommato trascurabili. O meglio, trascurabili se li si considera singolarmente, ma possono cominciare a diventare rilevanti se, con il passare degli anni, questi cominciano ad accumularsi e sommarsi, sino a diventare apprezzabili.

Ad esempio, lo scorso 29 giugno è stato identificato come il giorno più corto degli ultimi 70 anni, visto che la mezzanotte è scoccata 1,59 millisecondi prima del previsto, stando alle misurazioni effettuate dagli orologi atomici. Questi, infatti, hanno cominciato a tenere traccia della durata esatta del giorno sin dagli anni '60 e ciò che è emerso in tutto questo tempo è che la durata delle 24 ore è variabile e ci permette di capire come sta cambiando il nostro pianeta.