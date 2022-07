Bill Gates pratica da 50 anni il pickleball, il "nuovo padel" per grandi e piccini

Negli Stati Uniti è stato nominato per il secondo anno consecutivo lo sport che cresce più rapidamente, ma Bill Gates lo pratica da 50 anni. È il pickleball, un mix tra tennis, padel e badminton. In Europa è ancora di nicchia, in Italia l'AIP, Associazione Italiana Pickleball, è stata fondata nel 2018, quindi la sensazione è che cresca un po' ovunque malgrado, per il momento, il ritmo inferiore. Il video caricato da Bill Gates sul suo canale YouTube (da quasi 3 milioni di iscritti) potrebbe dare un piccolo impulso ulteriore alla conoscenza del gioco al di fuori degli USA, essendo peraltro stato riprodotto in 24 ore in più di 250 mila occasioni. Gates spiega di essere rimasto sorpreso dal ritmo con cui acquisisce popolarità "uno dei miei passatempi preferiti dal nome e dai termini strani". Non gli si può dar torto: dink, ad esempio, è il nome di un colpo morbido mirato alla kitchen del campo avversario, letteralmente la cucina, l'area a ridosso della rete nella quale non si può colpire la pallina al volo. Nonostante i nomi buffi, per suono o per significato, Gates assicura che si tratta di un gioco "sofisticato ma facile da imparare. La gente lo dice di molti sport, anche di quelli difficili come il golf, però nel caso del pickleball è vero".

Abbiate fiducia in uno che lo pratica da 50 anni, sembra suggerire il magnate che di recente ha scelto di donare buona parte del suo patrimonio in beneficienza, rinunciando ad essere il più ricco al mondo: "Bastano pochi minuti per imparare i concetti base, i giochi durano poco, non serve troppa abilità per colpire la pallina dal momento che non corre rapida come una da tennis e per questo può giocarci chiunque, a qualsiasi età. È semplicemente super divertente".

PICKLEBALL SOLUZIONE ALLA NOIA

Il pickleball è nato nel 1965 come soluzione alla noia. Una sera d'estate tre papà lo inventarono per i figli che lamentarono di non avere nulla da fare. Così su un vecchio campo da badminton idearono un gioco per tutta la famiglia con una rete, una pallina da wiffle e delle racchette da ping pong. Negli anni seguenti i tre amici formalizzarono le regole e perfezionarono gli "strumenti" (una racchetta più grande di quella da ping pong, ad esempio), optando per il nome pickleball. Il padre di Gates era amico degli inventori e alla fine degli anni 60 installò un campo da pickleball nella casa in cui viveva il giovane Bill, che è un pickler da allora. Oggi sono quasi 5 milioni di persone a praticarlo negli USA, con una crescita del 40% negli ultimi due anni. "Mi aspetto che cresca ancora", dice Gates.