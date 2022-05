Da oltre 30 anni il telescopio Hubble della NASA è il nostro occhio sull'universo, e continua a fornirci spettacolari immagini delle profondità siderali: scatti che per i profani sono solo suggestivi, ma che per gli studiosi invece sono anche strumenti preziosissimi per comprendere meglio le dinamiche che governano il cosmo. Un discorso che vale anche per NGC 474, l'ultima galassia immortalata da Hubble .

I cambiamenti a livello galattico avvengono molto lentamente, e a determinarlo è il processo per cui più galassie vanno fondendosi: si stima che, nel corso della sua intera esistenza, la Via Lattea abbia già "inghiottito" tra le 5 e le 11 galassie. E tra 4,5 e 5 miliardi di anni avrà inizio la fusione con la vicina galassia di Andromeda (M31) - un cataclisma cosmico cui potrebbe partecipare anche la galassia del Triangolo (M33).

NGC 474 si trova all'incirca a 100 milioni di anni luce da noi ed è grande approssimativamente due volte e mezzo la Via Lattea. A renderla un oggetto di studio di particolare interesse è la sua conformazione ellittica (quasi rotonda) e senza contorni. Per gli scienziati, infatti, guardando NGC 474 possiamo sbirciare nel futuro della nostra galassia, che si suppone possa assumere tra svariati miliardi di anni una fisionomia simile .

SCORPACCIATE GALATTICHE E GUSCI

Secondo gli astronomi, la fusione tra la Via Lattea ed Andromeda darà origine ad una galassia più grande che non conserverà però la forma a spirale caratteristica delle due galassie madri, ma assumerà invece quella ellittica riscontrabile in NGC 474 a causa dell'effetto della forza di gravità.



All'interno di questa galassia si dovrebbero delineare quei "gusci" visibili nell'immagine offerta da Hubble: gli scienziati non sono certi di come questo avvenga, ma l'ipotesi più accreditata è che il fenomeno sia attribuibile propria alle fusioni intergalattiche che creano l'effetto di un sasso quando cade in uno stagno, dando origini ad increspature di materia.

Non tutte le galassie ellittiche presentano questa particolare struttura "a guscio", riscontrata invece solo nel 10% di quelle finora osservate. Solitamente le galassie ellittiche "a guscio" sono piuttosto isolate: perciò gli astronomi ritengono che possano aver divorato quelle circostanti, e che questa particolare conformazione sia quindi il risultato di una "scorpacciata galattica".