Jebediah Kerman, sorprendente passeggero sulla Starliner di Boeing

La capsula CST-100 Starliner di Boeing ha attraccato sulla Stazione Spaziale Internazionale sabato scorso ed è un successo importante per l'azienda aerospaziale statunitense che si conferma così un potenziale concorrente di SpaceX e della sua Crew Dragon. Una missione molto seria, quindi, in cui però non è mancata una nota di colore: dopo aver aperto il portellone della Starliner, gli astronauti della ISS hanno trovato a bordo un passeggero inaspettato: accanto al manichino usato per i test c'era niente meno che Jebediah Kerman in carne ed ossa versione peluche. Per chi non lo conoscesse si ricorda che è uno dei protagonisti del videogioco Kerbal Space Program che con i viaggi spaziali ha molto a che fare.

Una vera sorpresa per l'equipaggio della ISS perché gli ingegneri di Boeing hanno mantenuto segreto la presenza di "Jeb" sino al momento dell'attracco.

UNA MISSIONE IMPORTANTE PER JEB

Un peluche sulla capsula spaziale può sembrare un semplice scherzo, e una componente ludica in effetti la mossa ce l'ha, ma Jeb ha svolto anche una funzione concreta, in omaggio ad una lunga tradizione delle missioni spaziali. Il suo compito è essere un indicatore di gravità zero, ovvero uno piccolo oggetto che viene trasportato a bordo dei veicoli spaziali per fornire un immediato riscontro visivo del raggiungimento dell'assenza di gravità - meglio dire micro gravità. A quel punto Jeb ha iniziato a fluttuare nella capsula e la sua missione principale si è conclusa. La pratica di utilizzare gli indicatori di gravità zero è molto risalente: i primi ad usarli sono stati i cosmonauti sovietici, poi gli americani ne hanno seguito l'esempio.

VIDEOGIOCO E MISSIONE SPAZIALE

Per quanto riguarda invece la componente più strettamente ludica, gli ingegneri di Boeing hanno voluto dimostrare la propria passione per Kerbal Space Program in cui il videogiocatore deve prendere il controllo del programma spaziale di una razza aliena - i kerbal, appunto - e costruire navi spaziali che prenderanno il volo. Il parallelismo con il lavoro di Boeing è facile da tracciare: nel videogioco (disponibile per PC, PlayStation e Xbox), come nella realtà, per raggiungere l'obiettivo è necessario sviluppare accurati modelli di aerodinamica e di moto orbitale, pena il fallimento della missione. I contrattempi non sono mancati nel progetto CST-100 Starliner di Boeing - dal primo tentativo di attracco sulla ISS (2019), fallito a causa proprio di un errore di calcolo sulla traiettoria, per arrivare alla malfunzionamento di uno dei propulsori nell'ultima missione - ma alla fine sia Boeing, sia Jeb hanno centrato l'obiettivo. Ora il piccolo peluche resterà in orbita in compagnia degli astronauti della ISS prima di prepararsi per il volo di rientro.