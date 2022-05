Chi ha scavato una porta su Marte?

C'è chi nelle immagini di Marte individua un volto , chi un uomo sdraiato per terra e chi - recente fenomeno social - individua una porta che sembra essere stata scavata nella roccia non si sa bene da chi . Il tratto comune a questi avvistamenti sembra legato alla volontà dell'uomo di riportate entro il confine della sua esperienza quello che ancora non conosce a sufficienza. Una voglia di trovare ad ogni costo tracce di vita antropomorfa in Pianeti lontani. Eppure nemmeno i tentativi di spiegare in chiave antropologica un dettaglio della foto scattata dalla Mastcam del rover Curiosity il 7 maggio scorso sembrano andare a buon fine.

L'APPARENZA INGANNA, SOPRATTUTTO SU UN PIANETA LONTANO

La suggestione ha breve durata , poco dopo arrivano spiegazioni più convincenti. A riportare sulla retta via dell'analisi scientifica delle foto di Marte è stata l'attività di debunking di Ufo of Interest che ha suggerito intanto di dare uno sguardo più ampio al panorama di Marte da cui è stato estratto quel fotogramma. L'area è caratterizzata da numerose tracce di fenomeni erosivi che svelano il vero autore di quella porta, ovvero la natura stessa del Pianeta.

Ma ci sono ulteriori considerazioni da fare: la foto è una porzione molto ingrandita della ripresa originale quindi è sbagliato trarre conclusioni senza conoscere le reali proporzioni dell'elemento; bisogna poi tenere conto che le ombre prodotte dalle frastagliate rocce del pianeta possono alterare la percezione delle forme - probabilmente se le ombre venissero da un'altra angolazione il giudizio sulla natura di quell'apertura sarebbe differente.

A chiudere definitivamente la questione è lo stesso Jet Propulsion Laboratory della Nasa, confermando che le dimensioni dell'apertura sono pari a 30 x 45 cm, in altri termini si tratta di una fessura nella roccia prodotta dall'erosione naturale, ingigantita da un'inquadratura zoomata e decontestualizzata. Di alieni non c'è traccia - e forse è meglio così, perché in caso contrario dovremmo immaginarli come piccolissimi (stile Hobbit o Puffi) e talmente arretrati da non avere la tecnologia adatta nemmeno per costruire qualche infisso.