I campioni lunari raccolti da Neil Armstrong finiscono all'asta

I frammenti di rocce lunari sono alcuni degli oggetti più ricercati dai collezionisti e proprio in questi giorni si sta tenendo una nuova asta che riguarda dei frammenti davvero unici, provenienti direttamente dalla missione Apollo 11 che portò il primo equipaggio umano sul nostro satellite naturale . L'asta si sta tenendo presso la casa d'aste di New York Bonhams , la quale garantisce che gli oggetti in questione sono davvero unici nel loro genere.

I CAMPIONI ALL'ASTA VALGONO CIRCA 1 MILIONE DI DOLLARI

L'asta include 5 campioni racchiusi in altrettanti cilindri in alluminio dal diametro di 10 millimetri, all'interno dei quali sono presenti i frammenti di roccia lunare. Di questi campioni, ben 4 sono stati raccolti direttamente da Neil Armstrong , il primo essere umano ad essere sbarcato sulla Luna, e tutti e 5 hanno un'interessante storia alle spalle, dal momento che sono stati protagonisti di un furto da parte di un responsabile del Cosmosphere Space Museum di Hutchinson, nel Texas.

I frammenti di roccia, infatti, erano contenuti all'interno di una borsa utilizzata dall'equipaggio dell'Apollo 11 per riportare sulla Terra il primo chilo di pietre lunari, ed è stata proprio la borsa in questione ad essere stata trafugata e in seguito recuperata. In occasione delle analisi che ne hanno accertato l'autenticità, sono stati raccolti e classificati i frammenti che sono finiti all'asta in questi giorni.

Secondo quanto stimato dal Bonhams, la vendita dei 5 campioni potrebbe fruttare circa 1 milione di dollari; più precisamente ci si aspetta che il valore finale ricadrà tra gli 800.000 e gli 1,2 milioni di dollari. Per maggiori informazioni sull'asta e sulla storia dei campioni, vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale del Bonhams che si trova in Fonte.