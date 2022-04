Dare del bimbominkia sul web può costare caro: attenti a come parlate!

Dare del bimbominkia a un'altra persona su Facebook fa scattare il reato di diffamazione aggravata in quanto lesivo dell'onore altrui. Lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, che di fatto equipara l'offesa su internet a quella perpetrata sulla carta stampata. Non solo sulla piattaforma social di Meta, dunque.

Il caso che ha portato alla sentenza definitiva destinata a fare giurisprudenza è quello di Enrico Rizzi, animalista siciliano che in passato è stato condannato per diffamazione per aver offeso la memoria del defunto Diego Moltrer, già presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e appassionato di caccia. A sua difesa si era successivamente espressa un'amica che su Facebook ha dato del bimbominkia a Rizzi, il quale da imputato si è trovato a ricoprire il ruolo di parte lesa denunciando la donna presso il Tribunale di Trento. L'attuale sentenza ha di fatto confermato quella del 16 aprile 2019 che "ha affermato la penale responsabilità di C.M. (l'amica dell'ex presidente Moltrer, ndr) per il reato di diffamazione aggravata continuata commesso ai danni di E.R. (Enrico Rizzi, ndr)".