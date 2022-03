Pi Greco, è il tuo giorno! Perché proprio oggi?

Oggi è il 14 marzo, 14/3. O, meglio, il 3/14 per gli anglosassoni che per indicare la data antepongono il mese al giorno. Ovvio dunque che sia stata scelta questa giornata per festeggiare il Pi Greco, la costante matematica per antonomasia che nella geometria piana rappresenta il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e quella del suo diametro. Viene indicata con la lettera pi - - che è l'iniziale di περιφέρεια, che in greco significa circonferenza.

La festa dedicata al 3,14 è nata nel 1988 da un'idea del fisico americano Larry Shaw (successivamente nominato Principe del Pi Greco), che ha voluto celebrare il numero assieme ai suoi colleghi del San Francisco Exploratorium mangiando torte (rotonde, ovviamente) - guarda caso pie in inglese, che si pronuncia /paɪ/, esattamente come il pi /paɪ/ di pi greco. Inutile, agli americani queste assonanze piacciono, così come piace festeggiare eventi speciali come lo Star Wars Day. "May the Force", è il motto. Dunque quando lo si festeggia? May the Fourth, che suona più o meno uguale. Il 4 maggio, quindi.