Il T-Rex non è l'unico Tirannosauro: scoperti anche Regina e Imperator

Sembra però che non tutta la comunità scientifica sia propensa ad accettare questa nuova distinzione . Ad esempio, un paleontologo dell'Università di Edimburgo, Steve Brusatte, afferma che le differenze rilevate non sono poi così significative da poterle usare per marcare una netta distinzione tra le specie.

IL PROBLEMA DELLA CLASSIFICAZIONE

In ogni caso la ricerca è già riuscita a mettere in discussione i criteri con cui vengono classificate le specie animali (specialmente quelli estinti), vero e proprio punto centrale che il team di ricercatori ha voluto mettere in evidenza. Probabilmente i musei non aggiorneranno la nomenclatura del T-Rex (molti lo hanno già confermato), quindi sarà difficile che si possa parlare in futuro di T-Regina e T-Imperator, ma il fatto che la supremazia del Rex sia stata messa in discussione potrebbe dare vita ad un nuovo dibattito in seno alla comunità scientifica.