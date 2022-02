Quando guardiamo qualche animazione, viene naturale accettare le proporzioni da cartone animato dei personaggi [...]. Ma cosa accadrebbe se, come in un incantesimo, diventassero reali, in carne ed ossa? Ho cercato di portarli nel nostro mondo attraverso l'intelligenza artificiale.

Come sarebbe Ned Flanders nel mondo reale? E Pochahontas? E ancora, Biancaneve? Nessun problema, a tutto questo pensa l'intelligenza artificiale : basta saperla maneggiare bene e affidarsi agli strumenti giusti (le potenzialità, del resto, sono già note anche nel mondo dell'arte ). É quel che ha fatto Hidreley Leli Diao , artista brasiliano che collabora con Bored Panda. É appassionato di Simpson, Disney e Hanna Barbera, e nella sua vita ha acquisito le competenze tecniche giuste per rendere reale (apparentemente reale) ciò che esiste solo nella fantasia.

L'artista ha utilizzato Photoshop e tre app per smartphone: FaceApp, Gradiente e Remini. "Con l'ascesa della generazione artistica assistita dall'AI, non ci sono praticamente limiti per l'arte digitale, devi solo essere creativo e sapere come guidare la mano cieca della macchina". Con l'ausilio degli strumenti per il fotoritocco, l'artista ha perlustrato la rete alla ricerca di ritratti di persone che avessero caratteristiche corrispondenti ai volti dei personaggi famosi da riprodurre. Dandoli in pasto all'intelligenza artificiale, questi sono stati i risultati.

Incredibili, vero? Questi sono solo alcuni esempi, tutti gli altri sono riportati sulla sua pagina Instagram che potete consultare al link in FONTE. Qual è il ritratto che preferite e che, secondo voi, meglio incarna l'essenza del personaggio?