Scoperto un parassita killer delle tarantole: gli scienziati lo intitolano a Jeff Daniels

Tra parassiti e ragni velenosi c'è poco da stare sereni. Ma un parassita che ha la particolare attitudine di infettare e uccidere le tarantole, come quello appena scoperto dai ricercatori dell'Università della California a Riverside, tende a starci più simpatico della media. Specie se gli scienziati, che hanno pubblicato la loro scoperta sul Journal of Parasitology (trovate il paper al link in FONTE), scelgono per lui un nome in onore dell'attore americano Jeff Daniels, un protagonista del film cult Aracnofobia uscito nelle sale cinematografiche più di trent'anni fa, nel lontano 1990.