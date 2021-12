Sono passati quasi 10 mesi dall'arrivo del rover Perseverance su Marte, e visto l'avvicinarsi del nuovo anno la NASA ha voluto realizzare un video di quasi 3 minuti al cui interno troviamo tutti i migliori momenti a cui abbiamo assistito, gli obiettivi raggiunti, le più belle foto e le curiosità scientifiche più interessanti.

Sono stati mesi davvero intensi, a cominciare dai famosissimi "7 minuti di terrore" che la NASA ha affrontato durante l'atterraggio del rover su Marte lo scorso 18 febbraio, che qui rivedremo in parte nei momenti più significativi, apertura del paracadute compresa. E poi molto altro che non vogliamo svelarvi, lasciandovi il gusto di vedere il video. Ma prima è bene snocciolare qualche dato interessante che l'agenzia spaziale ha voluto condividere: in questi 10 mesi Perseverance ha percorso circa 2,9 km sulla superficie di Marte, stabilendo persino il record per il viaggio più lungo percorso in un solo giorno (sol) marziano.

E non è tutto, sono oltre 100.000 le foto scattate e ben 6 i campioni di roccia marziana già raccolti grazie all'ingegnoso sistema di carotaggio e stoccaggio incorporato. Questi attendono all'interno di provette sigillate il futuro ritorno sulla Terra. Come faremo? ve lo abbiamo spiegato in questo speciale.