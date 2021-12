L'inverno sta arrivando: il solstizio è oggi pomeriggio

Oggi, martedì 21 dicembre, è il giorno più breve dell'anno, quello del solstizio di inverno (l'equinozio d'autunno, che aveva posto fine all'estate, è caduto il 22 settembre). Ovvero quello in cui la Terra, nel suo moto di rivoluzione intorno al Sole, raggiunge l'angolo minimo (d'estate, invece, massimo) tra il proprio asse di rotazione e il piano orbitale terrestre.

In seguito al solstizio, si inverte la tendenza all'aumento o alla diminuzione dei raggi solari, e dunque all'aumento e alla diminuzione delle ore di luce giornaliere. In qualche misura, proprio nel momento in cui l'inverno inizia comincia davvero a finire, e le giornate progressivamente riprendono ad allungarsi. Ovviamente, il solstizio sancisce l'inizio della stagione invernale che durerà da oggi, 21 dicembre, fino a domenica 20 marzo 2022.

Il termine solstizio deriva dal latino, e precisamente da "sol", che poco sorprendentemente sta per sole, e dal tema del verbo "stare" inteso nell'accezione di fermarsi. Nell'antica Roma il solstizio invernale era associato alla celebrazioni del Sol Invictus, dei Saturnalia (dal 17 al 23 dicembre) e della dea del silenzio o dei piaceri Angeronalia (proprio il 21 dicembre).

Il celebre sito monolitico di Stonehenge, in Gran Bretagna, è un monumento ma anche un calendario. E coincide però col solstizio d'estate il momento in cui il Sole si leva al di sopra della Heel Stone, la "pietra del calcagno" che si erge al centro della suggestiva e antichissima struttura: si tratta di un evento che ogni anno attrae migliaia di turisti.