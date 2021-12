I campionati di calcio sono più prevedibili che in passato, secondo uno studio

Un aspetto interessante che si porta dietro questa maggior prevedibilità dei risultati è anche la diminuzione del vantaggio che possono vantare le squadre che giocano in casa : alcuni aspetti che negli anni hanno determinato le squadre che giocano nel loro stadio ad avere performance migliori, come maggior familiarità con il terreno o una sorta di sudditanza psicologica involontaria dell'arbitro, possono essere ancora presenti ma altre sono state mitigate, con ad esempio i giocatori stranieri, via via più presenti, che subiscono meno l'impatto psicologico di affrontare un team e i suoi tifosi nel loro ambiente d'elezione. Il risultato è che, sempre più, sono comunque le compagini più ricche a spuntarla, a prescindere da dove avvenga il confronto.

Il fenomeno è più marcato all'interno dei campionati con un giro di denaro maggiore, con gli incassi che sono progressivamente cresciuti ma non sono stati divisi equamente, creando una correlazione tra la ricchezza del torneo e la prevedibilità dello stesso in termini di risultato finale .

Un gruppo di ricercatori ha pubblicato sul The Royal Society Publishing un interessante studio che , partendo da 88.000 partite di calcio giocate nel corso degli ultimi 26 anni negli 11 principali campionati europei, arriva a una conclusione piuttosto semplice: nel tempo i risultati sono diventati molto più prevedibili che in passato. La ragione? Il motivo principale sembra essere una questione di denaro , con i team più ricchi che hanno visto crescere il loro vantaggio economico e poi competitivo rispetto a quelli, in termini relativi, più poveri.

Il modello creato per questo studio non è stato realizzato al fine di creare delle previsioni su quello che accadrà, quindi indica una tendenza osservando il passato ma non è detto che ci dica anche cosa succederà in futuro. Anche perché alcune condizioni che hanno portato a questi risultati potrebbero cambiare nei prossimi anni.

Inoltre il campione di partite e campionati è relativamente piccolo rispetto al totale di tutti quelli giocati in giro per il mondo. L'obiettivo del team di ricercatori, per il futuro, è quello di allargare lo sguardo e analizzare da una parte altri tornei, come la Champions League ma anche campionati al di fuori dell'Europa, quindi confrontare quanto raccolto con modelli diversi di sport differenti, per comprendere se sistemi come il salary cap possono invertire questa tendenza e rendere più aperti i risultati finali delle competizioni.