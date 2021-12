La NASA ha creato un sacco a pelo speciale per proteggere gli occhi degli astronauti

Il bulbo oculare, infatti, nello spazio tende a rimodellarsi . Questo avviene perché i liquidi finiscono per accumularsi nella testa durante il sonno: ma se sulla Terra c'è la forza di gravità che li riporta giù quando ci si alza, sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) le cose funzionano diversamente, e questi liquidi accumulati esercitano poi una pressione sui bulbi oculari che può poi tradursi in disturbi della vista.

Uno dei requisiti per diventare astronauta è avere una vista perfetta: ma per paradosso una permanenza prolungata nello spazio può andarla a intaccare e comportarne un degrado permanente . Per questo la NASA sta pensando a una soluzione che per i profani risulta poco intuitiva, ma nella pratica pare si sia provata efficace: un sacco a pelo speciale .

Nello specifico, stiamo parlando della SANS, ovvero la sindrome neuro-oculare associata ai voli spaziali. I dati dimostrano che più della metà degli astronauti che hanno soggiornato sulla ISS per un periodo superiore ai sei mesi hanno sviluppato problemi alla vista su vari livelli. Il caso più celebre è quello dell'astronauta John Philips, tornato dalla ISS nel 2005 dopo sei mesi e con una vista ridotta da 20/20 a 20/100.

Ed è proprio per combattere questa problematica e tutelare la salute degli astronauti che la NASA ha sviluppato (in collaborazione col produttore di accessori outdoor REI) un sacco a pelo peculiare che aderisce all'altezza della vita e racchiude la parte inferiore del corpo.



A questo punto viene poi attivato all'interno del sacco un dispositivo simile ad un aspirapolvere che attira il fluido verso i piedi, spostando quindi la pressione verso la porzione inferiore del corpo e prevenendo l'accumulo di liquidi nella testa. Questa curiosa soluzione tecnologica è già stata testata sulla Terra da una dozzina di volontari, che sono stati tenuti a letto per tre giorni (per simulare le condizioni dello spazio: se si fossero alzati la gravità avrebbe influito sull'esito, come detto) e che hanno passato la notte nel sacco a pelo, e i risultati sono stati positivi.

Prima di approvare del tutto questa soluzione, tuttavia, serve ancora rispondere ad alcuni quesiti sospesi, come il tempo ottimale che gli astronauti dovrebbero trascorrere nel sacco a pelo ogni giorno, e se la pratica sia da indicare a tutti gli astronauti o solo a quelli che sono a rischio di sviluppare la SANS.