Animali Fantastici - I Segreti di Silente, arriva il teaser in attesa del trailer

E' un periodo magico per i fan del mondo di Harry Potter, sia per il periodo particolarmente adatto a lanciarsi in una maratona di tutti i film (disponibili su Prime Video dal 1° dicembre) che per l'imminente arrivo della reunion in occasione del ventennale, che potremo vedere su Sky il 1° gennaio 2022.

Ma anche per la trilogia prequel ci sono importanti novità e poche ore fa è stato trasmesso il teaser di Animali fantastici: I segreti di Silente. Il video di oltre 2 minuti comincia con un'ampia retrospettiva e una lettera d'amore alla serie di Harry Potter e ai suoi devoti sostenitori. "È un mondo che incanta l'ordinario", dice il narratore "incanta i nostri sensi e sblocca la nostra immaginazione. È un'occasione per trascorrere del tempo con gli amici che conosciamo e per essere presentato a quelli che non abbiamo ancora incontrato".

Con questo terzo episodio avremo l'occasione di conoscere meglio la versione più giovane di Albus Silente (interpretato da Jude Law), il leggendario preside di Hogwarts. Il film esplorerà il coinvolgimento del mondo magico nella seconda guerra mondiale mentre Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne, si scontra con Grindelwald e il suo esercito in crescita. Silente dovrà riflettere sul suo passato e sulla precedente associazione con Grindelwald.

Ma lunedì molto altro verrà svelato dal nuovo trailer ufficiale! Nell'attesa gustiamoci il teaser. Vi ricordiamo che Animali fantastici: I segreti di Silente uscirà nelle sale il 15 aprile 2022.