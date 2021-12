Questo pendente in avorio potrebbe essere l'ornamento più antico dell'Eurasia

Potrebbe trattarsi del più antico ornamento realizzato dall'uomo in tutta l'Eurasia - o almeno il più antico scoperto sino ad oggi -, quello al centro di un nuovo studio pubblicato su Nature e scoperto in Polonia, più precisamente nella grotta di Stajnia. Il gioiello in questione è un pendente realizzato con l'avorio proveniente da una zanna di mammut e presenta due fori realizzati dall'uomo e circa 50 piccole incisioni puntiformi, che potrebbero essere riferite a diversi aspetti ancora non perfettamente chiari.

Tra le ipotesi in campo c'è la possibilità che il pendente sia stato utilizzato per tenere traccia delle fasi lunari o come strumento di conta - ad esempio per contare le uccisioni fatte durante la caccia - e assieme ad esso è stato rinvenuto anche un punteruolo di circa 7 centimetri, realizzato in osso di cavallo e probabilmente utilizzato per incidere l'avorio. Secondo l'analisi dei residui di carbonio, il manufatto ha un'età compresa tra i 41.730 e 41.350 anni, un dato che lo colloca ben 2.000 anni prima di qualsiasi altro ornamento di simile fattura ritrovato in passato.